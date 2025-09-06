پخش زنده
هفته وحدت تاکید براتحاد وهمدلی امت واحده اسلام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.هفته وحدت از جمله رویدادهای مهم در تقویم اسلامی است که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله) برگزار میشود. این هفته فرصتی است برای تأکید بر ارزشهای مشترک مسلمانان از مذاهب مختلف و تقویت وحدت و همدلی میان امت اسلامی ونماد تلاش برای از بین بردن تفرقه و نفاق بین مسلمانان است.
فلسفه اصلی این هفته، برجسته کردن آموزههای اسلام در خصوص برادری و همبستگی و تاکید بر این نکته است که مسلمانان، با وجود تفاوتهای مذهبی و فقهی، در اصول اساسی مانند توحید، نبوت، و معاد با یکدیگر مشترک هستند.