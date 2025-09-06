به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.هفته وحدت از جمله رویداد‌های مهم در تقویم اسلامی است که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) برگزار می‌شود. این هفته فرصتی است برای تأکید بر ارزش‌های مشترک مسلمانان از مذاهب مختلف و تقویت وحدت و همدلی میان امت اسلامی ونماد تلاش برای از بین بردن تفرقه و نفاق بین مسلمانان است.

فلسفه اصلی این هفته، برجسته کردن آموزه‌های اسلام در خصوص برادری و همبستگی و تاکید بر این نکته است که مسلمانان، با وجود تفاوت‌های مذهبی و فقهی، در اصول اساسی مانند توحید، نبوت، و معاد با یکدیگر مشترک هستند.