با ابهام در حضور نخست‌وزیر هند در نشست هشتادم مجمع عمومی سازمان ملل احتمالا وزیر خارجه، به‌عنوان نماینده دهلی‌نو در این رویداد جهانی حضور خواهد داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، در حالی که حضور نارندرا مودی، در نشست هشتادم مجمع عمومی سازمان ملل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، وزارت خارجه این کشور تأیید کرد که اس. جایشانکار، وزیر امور خارجه، در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

با وجود اعلام رسمی سفر جایشانکار به نیویورک، هنوز روشن نیست چه کسی هدایت هیئت نمایندگی هند را بر عهده خواهد داشت. تازه‌ترین فهرست سخنرانان سازمان ملل نیز نشان می‌دهد که نارندرا مودی در «بحث عمومی سطح بالا» سخنرانی نخواهد داشت و جای او، وزیر خارجه هند پشت تریبون مجمع عمومی قرار می‌گیرد.