رهبر جریان حکمت ملی عراق، با اشاره به ضربه اساسی ایران به پدافند رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: صهیونیست‌ها هم اکنون با شکست در این حوزه ها، به دنبال آشوب در ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (س)، نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد. وی پس از این حضور با سید حسن خمینی دیدار کرد.

در این دیدار، عمار حکیم به همدلی و همراهی عموم مسلمانان شیعه و سنی با جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: مسلمانان به دلیل تنفر از رژیم صهیونیستی با کشوری که از خود در مقابل اسرائیل دفاع و با آن مبارزه کند، حمایت می‌کنند.

وی افزود: جنگ اخیر موجب یکپارچگی در ایران و پاک شدن اتهام قدیمی فرقه گرایی به جمهوری اسلامی در سطح جهان اسلام شد. حکیم با بیان اینکه ایران به سرعت از شوک حمله رژیم صهیونیستی خارج شد، به ضربه اساسی به پدافند این رژیم و غافلگیری آن از قدرت موشک‌های ایرانی اشاره کرد و تصریح کرد: آنان هم اکنون با شکست در این حوزه ها، به دنبال آشوب در ایران هستند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان، ایران را سنگر خط مقدم جهان اسلام دانست و گفت: کشور‌های منطقه امروز احساس کرده‌اند که اگر ایران در نبرد با رژیم صهیونیستی تضعیف شود، همه منطقه ضرر خواهد کرد.