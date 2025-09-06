جشنواره ملی آلبالو با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و گردشگری منطقه، تقویت روحیه نشاط اجتماعی و حمایت از تولیدات بومی در شهرستان ملایر استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، ششمین جشنواره ملی آلبالو که بخشی از برنامه‌های جشنواره پاییزی شهرستان ملایر است، در پارک کریم‌خان زند شهر زنگنه با حضور فرماندار ویژه ملایر، نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، معاونین فرماندار، بخشداران تابعه و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

این رویداد فرهنگی، اجتماعی با استقبال گسترده مردم و گردشگران همراه بود و جلوه‌ای از نشاط اجتماعی و همبستگی منطقه را به نمایش گذاشت.

برنامه‌های متنوعی در این جشنواره اجرا شد که شامل اجرای زنده توسط حسن اسماعیل‌پور مجری شبکه رادیو جوان، اجرای موسیقی زنده توسط گروه آصف آریا، اجرای حسن ریوندی بنیان‌گذار کنسرت خنده در ایران، عرضه محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی محلی بود.

از دیگر برنامه‌های اجرا شده می‌توان به برگزاری جشنواره غذا با مشارکت مجمع خیرین سلامت شهرستان ملایر، نورافشانی شبانه، مسابقات خانوادگی و اهدای جوایز نفیس اشاره کرد.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و گردشگری منطقه، تقویت روحیه نشاط اجتماعی و حمایت از تولیدات بومی برگزار شد و بار دیگر توانمندی‌های شهرستان ملایر و شهر زنگنه را در سطح ملی به نمایش گذاشت.