به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: اجرای این طرح در راستای سیاست مدرسه‌محوری است و با هدف افزایش کیفیت آموزش و ایجاد پیوند مؤثر میان یادگیری و محیط مدرسه انجام می‌شود.

یاسر محمدی با اشاره به نرخ ۹۸.۵ درصدی باسوادی در جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال خراسان جنوبی گفت: افزود: هرچند این رقم بیانگر پیشرفت چشمگیر استان است، اما برای دستیابی به پوشش کامل سواد، اجرای برنامه‌های هدفمند همچنان ادامه دارد.

وی از اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی به مناسبت روز جهانی سوادآموزی در ۱۷ شهریور با شعار ارتقای سوادآموزی در عصر دیجیتال خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان در بخش‌های نقاشی، آثار دیجیتال و پرسش‌های مرتبط با سوادآموزی از جمله این برنامه‌هاست.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک با آموزش و پرورش استثنایی، اداره کل زندان‌ها، اداره امور تربیتی و مشاوره و سازمان دانش‌آموزی استان خبر داد و گفت: این همکاری‌ها با هدف شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و کم‌سواد، توانمندسازی گروه‌های هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شود.