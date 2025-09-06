به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار جوین با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت دانشگاه پیام نور این شهرستان گفت: مرکز دانشگاهی پیام نور برای مردم این شهرستان بسیار مقرون‌ به‌ صرفه و حتی سودآور است و حذف یا ادغام آن با مراکز دورتر مانند سبزوار توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و در صورت لزوم، ادغام با مرکز نزدیک‌ تر جغتای منطقی‌ تر است.

علی‌ اکبر آزادواری با ارائه آمار و اشاره به پراکندگی جغرافیایی افزود: ۹۸ درصد دانشجویان دانشگاه پیام نور جوین بومی شهرستان هستند و ۸۰ درصد دانشجویان این مرکز را دختران تشکیل می‌ دهند که حذف این مرکز آنها را گرفتار رفت‌ و آمد‌های طاقت‌ فرسا، هزینه‌ های افزوده و مخاطرات جاده‌ ای و ترک تحصیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: در سال‌ های ۹۱ تا ۹۳ مرکز جوین تا ۱۷۰۰ دانشجو را پذیرش کرده است، بنابراین با اتخاذ شیوه‌ های مناسب می‌ توان این روند را احیا کرد.

آزادواری در مورد بازگشت رسمی کد این مرکز به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ گفت: با پیگیری‌ های مستمر، حمایت نماینده مجلس و رایزنی با وزارت علوم، کد جوین دوباره به دفترچه افزوده شد و نگرانی داوطلبان و خانواده‌ ها به پایان رسید و امسال نیز جذب دانشجو خواهد داشت.

دانشگاه پیام‌ نور جوین از سال ۸۶ پذیرش دانشجو دارد و هم اکنون ۶۰۰ دانشجو در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.