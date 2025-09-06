کارشناس هواشناسی مازندران: آسمان نیمهابری و احتمال رگبارپراکنده در دامنهها تا سهشنبه در استان پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران: آسمان نیمهابری با احتمال رگبارپراکنده در دامنهها تا سهشنبه در استان پیش بینی میشود.کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز در دامنههای استان احتمال رگبار پراکنده باران وجودارد و فردا یکشنبه از میزان ناپایداریها کاسته و افزایش نسبی دما در استان پیش بینی میشود.
غلامپور با اشاره به اینکه دوشنبه مجددا با شمالی شدن جریانات رگبار پراکنده باران د دامنه نیمه غربی استان آغاز میشود افزود: سه شنبه و چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری است
وی گفت: دیروز گلوگاه با ۳۵ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۹ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته غلامپور دریا گاهی با افزایش موج همراه است وبرای شنا مناسب نیست.