درخشش تنیسورهای استان در مسابقات آزاد کارگران کشور
خبرهایی از درخشش تنیسورهای استان در مسابقات آزاد کارگران کشور تا حضور کاراته کا استان در پیکارهای قهرمانی آسیا را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
یاسین اصفهانی در این مسابقات صاحب عنوان قهرمانی شد.
امیرعلی تقیلو هم سکوی سومی را تصاحب کرد.
تهران میزبان مسابقات تنیس روی میز کارگران کشور بود.
شناخت رقبای دختران والیبالیست استان در مسابقات نوجوانان کشور
دختران والیبالیست استان در این مسابقات در گروه ششم با خراسان شمالی، همدان، کرمان و کرمانشاه همگروه شدند.
این رقابتها از امروز با حضور ۲۶ تیم در اردبیل آغاز خواهد شد.
شکست والیبالیستهای استان در مسابقات نوجوانان کشور
والیبالیستهای استان در دو بازی ابتدایی با نتایج مشابه ۲-صفر بازی را به تیمهای قدرتمند مازندران و آذربایجان غربی واگذار کردند.
تیم استان در بازیهای بعدی به مصاف تهران و کرمانشاه میرود.
مسابقات والیبال نوجوانان کشور در شیراز پیگیری میشود.
بنیامین صحاف نماینده قزوین در پیکارهای قهرمانی آسیا
کاراتهکای جوان استان امروز در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم رده سنی جوانان به روی تاتامی میرود.
مسابقات قهرمانی آسیا در چین پیگیری میشود.