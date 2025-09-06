پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۳ هزار تن فلفل سبز از مزارع سبزی و صیفی استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: با نزدیک شدن روزهای پایانی برداشت فلفل سبز از مزارع سبزی و صیفی گیلان ، پیش بینی میمی شود کشاورزان استان امسال ۳ هزار و ۶۰۰ تن فلفل سبز به ارزش ۷۰ میلیارد تومان از حدود ۳۰۰ هکتار مزارع خود برداشت کنند.
وی با بیان اینکه دوره کاشت این محصول در گیلان از فروردین تا اردیبهشت و دوره برداشت از خرداد تا شهریور ماه است، افزود: فلفل سبز بیشتر در شهرستانهای آستانه اشرفیه، لاهیجان، رشت و خمام کشت میشود.