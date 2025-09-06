پخش زنده
بیش از ۴۶۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان آذربایجانغربی خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی گفت: بیش از ۴۶۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری و تاکنون ۸۰ درصد مطالبه گندمکاران پرداخت شده و پیشبینی میشود تمام مطالبه گندمکاران پیش از آغاز کشت پاییزه در استان پرداخت شود.
محمدرضا اصغری افزود: سال گذشته در مجموع ۶۷۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده بود، اما امسال به دلیل شرایط خشکسالی و سایر عوامل طبیعی رخ داده در استان، احتمال کاهش ۱۰ درصدی در تولید و خرید وجود دارد.
اصغری، با اشاره به اینکه ۴۲ مرکز خرید گندم مربوط به شبکه تعاون روستایی و ۳۰ مرکز تحت نظارت شرکت غله در استان فعالیت دارند، اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سالجاری با احتساب افت مفید سه درصدی و یک درصد افت غیرمفید، ۲۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.
وی گفت: گزارشهای میدانی انجامشده توسط رؤسای ادارههای تعاون روستایی شهرستانها بیانگر این است که تمامی مراکز خرید گندم در سطح استان بدون هیچگونه مشکل و مانعی در حال ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان تا پایاین فصل برداشت هستند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص مییابد که ۷۰۰ تا یک میلیون تن محصول از این اراضی قابل برداشت است.