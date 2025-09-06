به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی قربانی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: از ابتدای سال و از مجموع پرونده‌های سال جاری و سال گذشته ۴۴۶ پرونده تعیین تکلیف شده که در این خصوص کالا‌هایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان به روش‌های فروش، استرداد، مزایده و یا با انهدام تعیین تکلیف شده است.

او ادامه داد: از جمله کالا‌هایی که امحاء شده سه هزار دستگاه ماینر استخراج رمز ارز و کالا‌های آرایشی بهداشتی، دخانیات و مواد غذایی ناسالم بوده که به منظور حفظ سلامت مردم امحاء شده است.