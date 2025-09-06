آغاز پویش ملی ارمغان مهر در یزد
پویش ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۴» و «برای آینده سازان» با هدف تامین نوشت افزار در مناطق کمتر برخوردار استان یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: پویش ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۴» و «برای آینده سازان» در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با هدف تأمین و توزیع بستههای نوشتافزار، کفش و کیف مدرسه برای دانشآموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار از ۱۵ شهریورماه تا ۳۰ مهرماه برگزار میشود. این پویش با مشارکت خیرین، حامیان، داوطلبان جمعیت هلالاحمر و گروههای جهادی و مردمی در سراسر استان اجرا خواهد شد.
محمد عشقی افزود: این اقدام به منظور حمایت از آیندهسازان کشور و ایجاد فرصتهای برابر و تحقق عدالت آموزشی انجام میشود.
وی ادامه داد: مشارکت مردمی و همکاری نهادهای مختلف از جمله بسیج سازندگی و مجمع جهادگران میتواند نقش مهمی در کاهش محرومیتها و ارتقای سطح آموزش در مناطق محروم و کمبرخوردار داشته باشد.
عشقی با اشاره به اعلام شماره حساب برای جمعآوری کمکهای مردم نوع دوست کشورمان، بیان کرد: خیرین و هموطنان عزیز میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ یا شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ نزد بانک رفاه کارگران، شعبه بلوار کشاورز تهران واریز کنند. همچنین شماره شبا IR۶۸۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۹۹۹۹۰۰ برای واریزهای بین بانکی و کد دستوری #۵*۱۱۲* جهت تسهیل در واریز کمکهای نقدی هموطنان از طریق تلفنهای همراه اعلام شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد بیان کرد: جمعآوری و توزیع بستههای نوشتافزار از طریق شبکه گسترده داوطلبان هلالاحمر و گروههای مردمی انجام خواهد شد تا با با نقش آفرینی و نظارتهای مستقیم مردمیکمکها به دست دانشآموزان نیازمند در نقاط کمتربرخوردار و محروم استان برسد.