با حضور استاندار سمنان ، ۹۱ پروژه عمرانی و اقتصادی شهرستان سمنان به بهره برداری رسید و اجرای ۱۹ پروژه نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان فرماندار سمنان گفت: این طرحهای عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی افزود: ۹۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیدند که شامل ۸۲ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال و ۹ پروژه اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال است.
به گفته وی ، همچنین امروز عملیات اجرایی ۱۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال آغاز شد که ۸ پروژه مربوط به راهداری و حملونقل جادهای، ۷ پروژه مربوط به شهرداری سمنان و یک پروژه نیز در حوزه دهیاریهاست.
صمیمیان افزود: در این بخش اجرای یک پروژه اقتصادی هم که در حوزه خدمات فروش و پس از فروش خودروهای سنگین و نیمهسنگین با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۶۰ نفر آغاز شد.
استاندار سمنان امروز به صورت نمادین در مراسم افتتاح باند جنوبی محور سمنان - حسن آباد ، دبیرخانه رویداد ملی سمنان ، واحد تولید کابل با ظرفیت ۸۶۰ تن در سال و ۲۸ نفر اشتغالزایی شرکت کرد.