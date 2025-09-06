پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان و خمینی شهر امروز ۱۵ شهریور ماه وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز شنبه پانزدهم شهریور با میانگین ۱۰۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
براین اساس، شاخص هوا در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۱، دانشگاه صنعتی ۱۰۸، خیابان رودکی ۱۲۵، خیابان رهنان ۱۰۳، بولوار کاوه ۱۴۲، کردآباد ۱۴۰ و ولدان ۱۱۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و ایستگاه زینبیه با عدد ۱۵۷ قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان میرزا طاهر و پارک زمزم با عدد ۷۵، بزرگراه خرازی و خیابان فیض ۹۲، سپاهانشهر ۹۴، خیابان فرشادی ۹۷ و خیابان هزار جریب با عدد ۷۸ AQI در شرایط قابل قبول قرار دارد.
شاخص هوای خمینیشهر با میانگین ۱۳۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.