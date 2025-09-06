۷۹ هزار و ۸۰۰ جلد کتاب در هفت کتابخانه نهادی بروجرد گفت:کتابخانه‌هایعمومی بروجرد پس از بررسی و تفکیک، در فهرست منابع اهدایی کتابخانه‌های شهرستان ثبت و قابل امانت و استفاده اعضا و مراجعین خواهد بود. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرهاد سوداگر با اشاره به

وی با بیان اینکه استاد مسعود بینش، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه، این تعداد نسخه کتاب و نشریه، کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه‌های بروجرد اهدا کردندة، افزود:این مجموعه که در حوزه‌های علوم اسلامی و علوم محض و کاربردی، نشریات و آثار ایشان در علم مدیریت است ،به کتابخانه استاد عبدالمحمد آیتی منتقل شد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی بروجرد گفت: هفت کتابخانه نهادی، هفت کتابخانه مشارکتی و یک کتابخانه آستان قدس رضوی در بروجرد وجود دارد که ۲۰۰ هزار نسخه کتاب در آن‌ها ثبت شده است.

وی افزود: مردم می‌توانند کتاب‌هایی که از خواندن آن‌ها لذت برده‌اند و از آن مطالبی یاد گرفته‌اند و به آن‌ها احتیاج ندارند را برای اشاعه این حس خوب به کتابخانه‌های عمومی بروجرد اهدا کنند تا سایر مردم هم از حال خوش مطالعه بهره‌مند شوند.



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی بروجرد:افزود:برای فرهنگ سازی و ترویج مطالعه و کتابخوانی نیازمند همراهی هنرمندان و اصحاب قلم و رسانه هستیم.