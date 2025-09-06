به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا دوشنبه ۱۷ شهریورماه تمدید شد.

دکتر احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org برای تمامی گروه‌های آزمایشی از روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه آغاز شد گفت: زمان انتخاب رشته با توجه به برخی اصلاحات مربوط به رشته‌محل‌های مختلف، به خصوص ظرفیت‌های رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تا روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه تمدید شد.

ضمنا اطلاعیه مربوط به رشته محل‌های جدید و اصلاحات آن عصر امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. همچنین متقاضیانی که نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده باشند تا پایان زمان انتخاب رشته اجازه حذف، اضافه یا ویرایش مجدد خواهند داشت.

فعالیت ۴۳ مرکز مشاوره انتخاب رشته در استان مازندران

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران از فعالیت ۴۳ مرکز مشاوره انتخاب رشته با حضور ۱۵۰ مشاور متخصص در سراسر استان خبر داد.

محمود تنها، انتخاب رشته را مرحله‌ای سرنوشت‌ساز توصیف کرده و سه معیار «استعداد»، «علاقه» و «آینده شغلی» را شاخص‌های کلیدی در این فرآیند برشمرد.

وی تأکید کرد که دانش‌آموز باید محور اصلی تصمیم‌گیری باشد و خانواده‌ها نیز نقش حمایت‌گر و مشورت‌دهنده داشته باشند.

معاون آموزش و پرورش مازندران همچنین با اشاره به اهمیت سلامت روان داوطلبان، توصیه کرد دانش‌آموزان با امید و برنامه‌ریزی به آینده نگاه کنند.

دانش‌آموز، محور اصلی تصمیم‌گیری

عضو ستاد هماهنگی آزمون‌های سازمان سنجش در مازندران گفت: انتخاب رشته دانشگاه‌ها باید بر اساس علاقه داوطلبان باشد.

طحانی افزود: هر داوطلب آزمون سراسری که مجاز به انتخاب رشته شده تا ۱۵۰ کدرشته می‌تواند انتخاب کند.

وی تصریح کرد: مهمترین عامل در زمان انتخاب رشته، علاقه داوطلب اسیت که مهمترین معیار می‌تواند باشد.