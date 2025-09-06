پخش زنده
امروز: -
با آغاز هفته وحدت، جشنها و برنامههای متعددی در گنجینه فرهنگ ها، خراسان شمالی تدارک دیده شد؛ استانی که اقوام مختلف در آن با همبستگی و آرامش در کنار هم زندگی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حضور علمای شیعه و سنی، مسئولان استانی و شهرستانی و استقبال مردم نشاندهنده اهمیت جایگاه وحدت اسلامی است.
مراسم محوری گرامیداشت هفته وحدت شهرستان روز دوشنبه با حضور علما، مسئولان و اقشار مختلف مردم در روستای کهنهجلگه بخش شیرینسو برگزار میشود.
این مراسم با حضور حجتالاسلام والمسلمین نوروزی، نماینده ولیفقیه در سپاه جوادالائمه خراسان شمالی و حاج آخوند خادمی، امام جمعه اهل سنت برگزار خواهد شد.
آئین گرامیداشت هفته وحدت از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ در مسجد روستای کهنهجلگه شیرینسو برگزار میشود و علاوه بر سخنرانی، برنامههای متنوع فرهنگی و معنوی نیز در دستور کار قرار گرفته است.