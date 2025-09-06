بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۸۲۸ میلیون کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها طی هفته دوم شهریور بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۷ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش یک میلیارد و ۷۵۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۲ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال رسید.

همچنین در این هفته ۶۶ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی توسط نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده در تابلو فیزیکی برق آزاد دادوستد شد و تابلو مشتقه برق آزاد نیز میزبان معامله ۳۶۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی توسط نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده به شکل سلف بود.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در هفته مورد بررسی میزبان فروش ۳.۱ میلیون کیلووات ساعت برق سبز به شکل سلف بود