مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی: مجوزهای درگاه ملی به دو صورت ثبت محور و تأیید محور صادر میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ملااسماعیلی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۴۵ هزار درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که تاکنون ۱۲۸ هزار مجوز صادر شده است.
او افزود: مجوزهای درگاه ملی به دو صورت ثبت محور و تأیید محور صادر میشوند؛ مجوزهای ثبت محور بلافاصله بعد از انجام مراحل صادر و مجوزهای تأیید محور هم بعد از تأیید مراجع رسیدگی کننده در حداقل زمان صادر میشوند.
وحدت رویه عادلانه و قانونمند در صدور مجوز، بی نیازی به ارائه مدارک کاغذی، حذف ترددهای متقاضیان و حذف امضاهای طلایی از جمله ویژگیهای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها عنوان شده است.