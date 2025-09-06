به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ محسن جانجان گفت :تاکنون دو مرحله مرمت در این کاروانسرای تاریخی انجام شده است .

رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نهاوند افزود : فاز سوم مرمت کاروانسرا شامل سر در ورودی، پله‌ها، درب قدیمی کاروانسرا و سقف ایوان است.

کاروانسرای سعادت، اثری به جا مانده از دوران قاجار و ثبت شده در فهرست آثار ملی است. این بنای دوطبقه، سال‌ها مرکز تجارت محلی بوده و در گذر زمان نقش‌های متعددی را ایفا کرده است. این کاروانسرا از یک میدان‌بار محلی به بازاری برای فرش دستباف تبدیل شد و اکنون به عنوان یکی از جاذبه‌های تاریخی نهاوند احیا شده است.