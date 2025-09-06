به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده گرانفروشی نهاده دامی از سوی یکی از تعاونی‌های دامداران به میزان ۳۰۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره جهادکشاورزی شهرستان میاندوآب گزارش تخلف را در بازرسی از یکی از تعاونی‌های دامداری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.