سومین جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین در شهرستان فارسان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: این جشنواره در سه بخش همایش ها، نمایشگاهی و جشنهای عمومی برگزار میشود.
علیرضا جیلان افزود: هر سه بخش جونقان، باباحیدر و مرکزی شهرستان میزبان بخشی از این جشنواره تا ۲۱ شهریورهستند.
به گفته وی: ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: ۱۵۰ غرفه صنایعدستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی برای سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در شهرستان فارسان برپاست که از این تعداد ۴۰ غرفه مربوط به صنایعدستی و هنرهای سنتی و ۱۱۰ غرفه مختص سوغات محلی است.
به گفته جیلان: حضور اقوام و عشایر ایرانزمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین موجب معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری میشود.