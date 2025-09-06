به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از آغاز عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت جاده چرام – باشت و کمربندی باشت با اعتبار با بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

حمیدرضا پیمانجو افزود: در این طرح لکه‌گیری به مساحت پنج هزار مترمربع، موج‌گیری و مضرس به طول یک کیلومتر، اجرای اندود سطحی با ۴۰ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم قیر و روکش آسفالت توپکا ۱۹-۰ به طول هشت کیلومتر و عرض ۲.۹ متر با ضخامت پنج سانتی‌متر انجام می‌شود.

پیمانجو با بیان اینکه در این طرح رگلاژ ماسه آسفالت به مساحت ۱۳۸ هزار مترمربع پیش‌بینی شده است اضافه کرد: با استفاده از ماشین‌آلاتی نظیر قیرپاش، فینیشر، غلطک فلزی، غلطک چرخ لاستیکی و پنج دستگاه کام تاکنون ۱۰ هزار مترمربع قیرپاشی و ۱۲ هزار مترمربع ریگلاژ ماسه آسفالت انجام شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را بهبود کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی تردد در جاده‌های استان عنوان کرد و ادامه داد: و امید است با تکمیل عملیات، شرایط حمل‌ونقل در این محور به طور چشمگیری بهبود یابد