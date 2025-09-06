به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: این جشنواره در سه بخش همایش ها، نمایشگاهی و جشن‌های عمومی برگزار می‌شود.

علیرضا جیلان افزود: هر سه بخش جونقان، باباحیدر و مرکزی شهرستان میزبان بخشی از این جشنواره تا ۲۱ شهریورهستند.

به گفته وی: ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: ۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی، هنر‌های سنتی و سوغات محلی برای سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در شهرستان فارسان برپاست که از این تعداد ۴۰ غرفه مربوط به صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی و ۱۱۰ غرفه مختص سوغات محلی است.

به گفته جیلان: حضور اقوام و عشایر ایران‌زمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین موجب معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری می‌شود.