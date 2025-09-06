نشست مشترک وزرای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش امروز در محل وزارت ورزش برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش میهمان وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ؛ ارزیابی عملکرد کاروان‌های ورزش دانش‌آموزی اعزامی به مسابقات جهانی (ژیمنازیاد) کمتر از ۱۵ و ۱۸ سال مهمترین دستور این نشست بود.

در این نشست روسای فدراسیون‌های ورزشی، معاونین وزارت ورزش و معاونین وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند.

برنامه ریزی برای پیوند رقابت‌های آموزشگاهی و کشف استعداد‌های برای درخشش در دیگر رویداد‌های دانش‌آموزی پیشرو است.

وزیر ورزش و جوانان در این نشست گفت: سلامت بچه‌های ایران برای آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و ما اهمیت دارد اگر بین ما ۳ مجموعه کار مشترک به درستی اجرا شود، آفت چاقی که هم اکنون بوجود آمده را می‌توانیم کنترل کنیم.

احمد دنیامالی اظهارداشت: بخشی از این مساله مربوط به تحرک می‌شود و بخش اعظم آن فرهنگی است تا بچه‌های بانشاط داشته باشیم تا در آینده مشکلی نداشته باشند.

وی گفت: موارد بسیاری با آموزش و پرورش داریم در مدت حضورم در وزارتخانه به دنبال همگرایی با این مجموعه بودیم که نتیجه آن در مسابقات جهانی ملموس است در ارتباطاتی که با مردم داشتم برای آنها جالب بود که آینده‌سازان ایران هم در دنیا بدرخشند.

وزیر ورزش و جوانان یادآورشد: در بحث ملی، گرایش شدیدی از طرف خانواده‌ها می‌بینید و هر زمان که ورزشکاران در المپیک مدال کسب کرده‌اند خانواده‌ها به سراغ آن رشته می‌روند، حوزه سلامت برای ما و آموزش و پرورش شاخص است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: خیلی خوشحالم که امروز در وزارت ورزش هستم، این نشست آغاز رخداد‌های خوشایندی در ایران است، عملکرد دانش‌آموزان در مسابقات جهانی و کسب ۸۶ مدال در این عرصه حکایت از آینده‌ای درخشان در ورزش دارد.

علیرضا کاظمی یادآورشد: ما برای سلامت دانش‌آموزان اهمیت زیادی قائل هستیم ظرفیت تربیتی ورزش برای آموزش و پرورش اهمیت بسیاری دارد چرا که این ظرفیت در ورزش نهفته است، ورزش جذابیت، شور، نشاط و امید دارد و می‌توان از طریق آن رعایت قوانین و مقررات، ایمان و عشق به میهن و... را ترویج کنیم.

وی گفت: از المپیاد‌های درون مدرسه‌ای کار را آغاز کردیم اکنون آمادگی داریم با تمامی فدراسیون‌های ورزشی ارتباط بگیریم و استعداد‌ها را شناسایی و این قدرت نرم ممتاز را تولید کنیم. علاوه بر برنامه‌هایی که با وزارت‌خانه داریم فدراسیون‌ها می‌توانند با آموزش و پرورش همکاری داشته باشند.

وی گفت: اگر به ورزش دانش آموزی توجه کنیم به طور طبیعی مدال‌های جهانی و المپیک به ورزشکاران ایرانی تعلق می‌گیرد. باید فضا‌های ورزشی استان‌ها و شهر‌ها بدون رویکرد اقتصادی در اختیار دانش‌آموزان و ورزشکاران قرار بگیرد، در حوزه آموزش فدراسیون‌ها و مربیان‌شان می‌توانند به ما کمک کنند.

وی یادآورشد: چهره‌های برتر ورزشی در کشور مرجعیت‌های تربیتی در کشور هستند آنها شخصیت حقیقی نیستند بلکه ملی هستند، حضور این چهره‌ها در بین خانواده‌های دانش‌آموزان آورده فرهنگی دارد. امسال در دانشگاه فرهنگیان ۳ هزار نفر از نخبگان را بدون آزمون جذب می‌کنیم که اکثر آنها ورزشکاران هستند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ورزش امروز قدرتی در عرصه بین‌المللی و دنیاست، قدرت نرم فرهنگی در عرصه بین‌المللی و دنیاست و در کنار موضوعات بین‌المللی قدرت امنیتی است.

کاظمی افزود: باید فرهنگ ورزش همگانی را با استفاده از موقعیت‌های در اختیار ارتقاء دهیم، همکارانم باید تلاش کنند تا ورزش صبحگاهی در مدارس اجرا شود، چرا که ما در استعداد‌ها بی‌نظیر هستیم، دانش‌آموزانی که ورزش می‌کنند سالمتر، مودب‌تر و متعدال‌تر هستند.