به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حق‌شناس با صدور پیامی فرارسیدن هفته وحدت و ولادت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی (ص) را تبریک گفت.

متن پیام استاندار گیلان به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن ایام پرشکوه هفته وحدت و میلاد فرخنده پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت خاتم‌الانبیاء محمد مصطفی (ص)، یادآور طلوع خورشید هدایت بر آسمان بشریت و نشانه‌ای از مهر و اخوت میان امت اسلامی است.

هفته وحدت، فرصتی مغتنم برای تجدید پیمان با آموزه‌های انسان‌ساز پیامبر اعظم (ص) و اهل‌بیت مطهر ایشاناست؛ تا مسلمانان، بیش از پیش بر حفظ همبستگی، پرهیز از تفرقه و پاسداشت اخوت اسلامی پای بفشارند.

گیلان همیشه مهد همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب اسلامی بوده است؛ سرزمینی که در آن شیعه و سنی، دوشادوش یکدیگر، در سایه برادری و مودّت، سهمی در اعتلای این دیار و پیشرفت ایران عزیز ایفا کرده‌اند.

اگرچه دشمنان همواره در پی ایجاد شکاف در صفوف امت اسلامی بوده‌اند، اما هوشیاری ملت ایران و تمسک آنان به قرآن کریم و سیره رسول اعظم (ص)، تمامی توطئه‌ها را بی‌اثر ساخته و پرچم عزت و اقتدار اسلام را برافراشته نگاه داشته است.

اینجانب، با نهایت خضوع، این ایام خجسته و میلاد پرنور پیامبر اکرم (ص) را به تمامی مسلمانان جهان، به‌ویژه مردم مؤمن و ولایتمدار گیلان تبریک عرض کرده و از خداوند سبحان برای همگان سربلندی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت می‌نمایم.