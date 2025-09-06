به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛با آغاز تعطیلات تابستانی، نوجوانان علاوه بر بازی و سرگرمی می‌توانند از این فرصت برای یادگیری مهارت‌های تازه بهره ببرند. کارشناسان حوزه کودک و نوجوان تأکید می‌کنند که فعالیت‌هایی، چون مطالعه کتاب، شنیدن قصه‌ها و شرکت در برنامه‌های فرهنگی، نقش مهمی در رشد فکری و اجتماعی نوجوانان دارد. آنان معتقدند تابستان تنها زمانی برای استراحت نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای پرورش استعداد‌ها و تجربه‌های تازه است.