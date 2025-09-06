

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: کارگاه‌ های آموزشی تولید کمپوست خانگی و کاهش ضایعات کشاورزی با محوریت توانمندسازی زنان روستایی، کاهش ضایعات و تولید کمپوست خانگی با هدف حفاظت از منابع آب و خاک و افزایش بهره‌ وری محصولات کشاورزی برگزار می‌ شود.

قاسم نیک‌ پسند افزود: در این کارگاه‌ ها که از سال گذشته آغاز شده و با استقبال خوبی همراه بوده است، شرکت‌ کنندگان به طور عملی با شیوه‌ های تهیه کمپوست از مواد آلی، زباله‌ های تر، مواد قهوه‌ ای، کود دامی و خاک باغچه آشنا می شوند.

وی ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح از سال ۱۴۰۲ تا کنون، چهار دوره آموزشی برای زنان روستایی برگزار شده است.

رئیس جهاد کشاورزی جوین گفت: از فروردین ۱۴۰۳ دو سایت تولید کمپوست آموزشی با هدف گسترش فعالیت‌ های آموزشی و ترویجی راه‌ اندازی شده است و این دوره‌ ها به مدت سه سال ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: سالانه حدود ۳۰۰۰ نفر بهره‌ بردار شامل کشاورزان زراعی، باغبانی، دام و شیلات در قالب کلاس، بازدید، کارگاه آموزشی و دوره‌ های مهارتی آموزش‌ های لازم را برای تولید کود کمپوست دریافت می‌ کنند.

نیک پسند با اشاره به ظرفیت تولید محصولات ارگانیک در جوین ادامه داد: تولید محصولات سالم از اولویت‌ های بخش کشاورزی شهرستان جوین است.