به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد با اشاره به نقش نهاده‌های کشاورزی و تامین سوخت کشاورزی بعنوان یکی از فاکتور‌های اصلی و نهاده مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران این بخش، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۱۷ لیتر سوخت یارانه‌ای به کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع شده که این میزان سوخت برای شخم و شیار اراضی، ماشین آلات و موتور پمپ‌های کشاورزی و محصولات گلخانه‌ای مورد مصرف قرار گرفت.

اسلامی با اشاره به شیوه توزیع فرآورده‌های مربوطه از طریق ثبت فعالیت ادوات و ماشین آلات کشاورزی در سامانه سدف، افزود: متقاضیان سوخت بخش کشاورزی می‌توانند با مراجعه به سامانه سدف و تکمیل اطلاعات درخواستی نسبت به ثبت واقعی درخواست برای تحویل سهمیه اختصاصی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این سوخت برای ۴۴۰ دستگاه تراکتور، ۴۱۵ دستگاه کمباین، ۲۸ دستگاه تیلر و ۸۰ دستگاه موتور پمپ آب در این شهرستان داده شده، گفت: با تلاش کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت پخش فراورده‌های نفتی، تمهیدات و برنامه ریزی لازم برای ذخیره سازی و توزیع بهینه و مطلوب فرآورده نفتگاز بخش کشاورزی و ادوات کشاورزی در زمان برداشت محصولات کشاورزی به ویژه برنج انجام شد.