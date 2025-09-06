کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم هوای پایدار و آسمانی صاف و آفتابی در چند روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان، با اشاره به جدیدترین خروجی مدل‌های هواشناسی، از پایداری جو در سطح منطقه برای چند روز آینده خبر داد.

به گفته بهروزی، برای امروز و فردا، در ساعات بعدازظهر، گاهی وزش باد‌های شمالی پیش‌بینی می‌شود. این وزش باد‌ها که عمدتاً در کانال بادی استان تجربه خواهند شد، سرعت بسیار ناچیزی دارند و تغییرات قابل توجهی در شرایط جوی ایجاد نخواهند کرد.

کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت دما نیز گفت: دمای هوا برای چند روز آینده تغییرات چشمگیری نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دیروز در گرمترین ساعات دمای شهر قزوین به ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید، اظهار داشت: برای ظهر امروز شنبه نیز تقریباً همین دما را پیش‌بینی می‌کنیم.