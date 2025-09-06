به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیر پایگاه میراث ملی جمعه مسجد اردبیل گفت: با تصویب طرح ساماندهی این مجموعه، دو قرارداد مرمتی به ارزش مجموع ۳۰ میلیارد تومان برای احیای این اثر تاریخی منعقد شد.

مهدی حیدری‌وند، ضمن تشریح جزئیات اقدامات در دست اجرا برای ساماندهی اثر تاریخی جمعه مسجد اردبیل و با اشاره به پیشینه کهن این بنای مذهبی گفت:افزود: این بنا اخیراً نیز به‌عنوان سومین پایگاه میراث ملی استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ انتخاب شده است که این ارتقا به پایگاه، موجب شد توجه و اعتبار ویژه‌ای به این مجموعه معطوف و اعتبار خاصی برای آن در نظر گرفته شود.

مدیر پایگاه میراث ملی جمعه مسجد اردبیل درباره تشکیل نهاد شورای راهبردی این طرح نیز گفت : بر این‌اساس، شورای راهبردی مجموعه تشکیل و تاکنون سه جلسه برگزار شده است که نتیجه آن، تصویب طرح ساماندهی کامل محوطه و فضای داخلی بنا بود.

حیدری‌وند با اعلام انعقاد دو قرارداد عملیاتی، افزود : خوشبختانه هم اکنون دو قرارداد مهم در حال اجرا داریم، قرارداد اول به ارزش ۱۰ میلیارد تومان با اداره کل میراث‌فرهنگی استان برای ساماندهی کلی مجموعه منعقد شده است و قرارداد دوم نیز با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری استان به ارزش ۲۰ میلیارد تومان اجرایی شده که به احیای ایوان خانه و ساماندهی داخلی مجموعه خواهد پرداخت.

جمعه مسجد ، مسجدی در شهر اردبیل است که از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مساجد اسلامی ایران و آذربایجان به‌شمار می‌رود و دوره ساخت آن مربوط به سلجوقیان و سازه اصلی آن از نوع آجر است .

این مسجد یکی از بناهای تاریخی و ثبت ملی استان اردبیل با قدمتی ۸۰۰ ساله با هنر و معماری اصیل ایرانی مربوط به دوران سلجوقیان شامل حیاط و ایوان و طاق باشکوهی که در حمله مغول‌ها تخریب شده و قسمتی از مسجد سالم مانده است. ساختمان اصلی بنا، در حال حاضر از بین رفته است و آنچه که از بنای مسجد باقی مانده، صرفا گنبدخانه و ایوان مسجد بزرگ می باشد. این بنا در بهمن ماه ۱۴۰۲ با تبدیل به عنوان پایگاه ملی میراث فرهنگی و عضویت مرکز اردبیل در فهرست فدراسیون جهانی شهرهای گردشگری قرار گرفت.