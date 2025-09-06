به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری رویترز، آنوتین بدین ترتیب نامزد حزب حاکم زمانی مسلط خانواده شیناواترا Shinawatra را شکست داد و به یک هفته هرج و مرج و بن بست سیاسی در تایلند پایان داد. با حمایت قاطع مخالفان، آنوتین به آسانی از حد نصاب بیش از نیمی از آرای مجلس نمایندگان که برای نخست وزیر شدن مورد نیاز بود، عبور کرد. بدین ترتیب، چندین روز ماجرا و تقلا برای کسب قدرت پایان یافت که در جریان آن، آنوتین از موفق‌ترین حزب سیاسی در تاریخ تایلند پیشی گرفت. آنوتین که معامله گری زیرک است، در طول سال‌ها آشوب در تایلند یک نقطه اتکا در عرصه سیاست این کشور بوده و حزب بهومجایتای Bhumjaithai خود را به طور راهبردی بین طرف‌های درگیر در نبرد قدرت قرار داده و جایگاه آن را در زنجیره‌ای از دولت‌های ائتلافی تضمین کرده است. آنوتین از ابتدا پیش بود و ۶۳ درصد آرا را به دست آورد که دو برابر آمار چایکاسم نیتیسیری Chaikasem Nitisiri، رقیب اصلی اش، است.