به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، گزارش غرق‌ شدگی کودک ۳ ساله در استخر خانه‌ باغی در یکی از روستای شهرستان تفرش به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

با گزارش این حادثه به سامانه اورژانس ۱۱۵ بلافاصله گروه فوریت پزشکی تفرش به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بعد از اقدامات اولیه، عملیات احیاء قلبی ریوی را شروع و این کودک را به مرکز درمانی منتقل کردند.

با وجود تلاش‌های کادر درمان برای نجات این مصدوم، این کودک فوت کرد.