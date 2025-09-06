پخش زنده
امروز: -
سواحل و فرا ساحل استان خوزستان مواج همراه با وزش باد قابل توجه پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، از اواسط روز یکشنبه تا عصر روز دوشنبه سواحل و فرا ساحل استان خوزستان مواج همراه با وزش باد قابل توجه پیش بینی میشود.
بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته جوی نسبتا پایدار را نشان میدهد، در این ایام (بویژه طی روز یکشنبه) پدیده غالب وزش باد متوسط گاهی تندبادهای لحظهای در مناطق غربی، جنوب غربی و بخشهای مرکزی است.
احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی طی بعداز ظهر روز یکشنبه در این مناطق وجود دارد. تا روز سه شنبه روند افزایش جزئی دما در سطح استان پیش بینی میشود. از اواسط یکشنبه تا اواخر دوشنبه شمال خلیج فارس طی ساعاتی مواج است.