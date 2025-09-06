به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول برگزاری مسابقه گفت: به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم غلامرضا شریفی، هشتمین دوره مسابقات شطرنج شهرستان زارچ در گلزار شهدای مهدیه سرچشمه برگزار شد.

سرداری افزود: در این دوره از مسابقات که به روش سوئیسی در هفت دور پیگیری شد، بیش از ۱۰۰ شطرنج‌باز از شهرستان‌های میبد، اردکان، اشکذر، یزد و زارچ حضور داشتند.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در دو رده‌ی سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال به رقابت پرداختند.

سرداری هدف از برگزاری این مسابقات را، ایجاد فضای رقابتی سالم در میان نوجوانان و جوانان و همچنین معرفی استعداد‌های برتر به مسابقات استانی و کشوری عنوان کرد.

در پایان این مسابقات با حضور خانم صوابیه رئیس هیئت شطرنج استان از برترین‌ها تقدیر و جوایزی نفیسی اهدا شد.