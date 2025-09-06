پخش زنده
طرح غربالگری بهزیستی برای مهارت آموزی به جوانان کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان بهزیستی در نشست شورای اداری شهرستان لنجان گفت: در این طرح، کودکان ۱۱ تا ۱۳ سال، هدایت آموزشی میشوند تا در ۱۸ سالگی مهارتهای لازم را برای ورود به جامعه و اشتغال کسب کنند.
سید جواد حسینی افزود: با مشارکت آموزش و پرورش و بانک رفاه، توسعه خدمات آموزشی، ورزشی و هوشمندسازی مدارس نیز در دستور کار بهزیستی قرار گرفته است و ساعات عصرگاهی مدارس به ارائه فعالیتهای آموزشی، ورزشی و مهارتی به کودکان و نوجوانان اختصاص مییابد.
وی گفت: دامنه خدمات این سازمان از پیش از تولد تا مرحله سالمندی برای اقشار و گروههای مختلف مردمی، گسترده وبرخورداری عادلانه از خدمات اجتماعی رایگان، آرمان سازمان بهزیستی است و اکنون با ۱۳۰ هزار نیروی متخصص، مجدانه دنبال میشود.
رییس سازمان بهزیستی افزود: افزایش سهم اعتبارات دولتی نقش بسزایی در بهبود زندگی مددجویان تحت پوشش و کاهش مسائل اجتماعی عموم مردم دارد.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز گفت: بهزیستی در مجموعه خود ۱۷ گروه مختلف از مردم عادی تا افراد دارای نیازهای خاص را تحت پوشش دارد و به آنها خدمات ارائه میدهد.
رییس اداره بهزیستی لنجان هم گفت: لنجان تنها شهرستان استان است که با برخورداری از ۲ مرکز اورژانس اجتماعی در شهرهای زرین شهر و فولادشهر، از سال ۱۴۰۰ تاکنون با مداخله در بحرانهای اجتماعی، خدمات لازم را به مردم ارائه میدهد.
داریوش رحیمی افزود: با راهاندازی نمایندگی بهزیستی در بخش فولادشهر و تأمین تجهیزات لازم، کیفیت ارائه خدمات بهزیستی نیز بطور قابل توجهی افزایش مییابد
نماینده مردم لنجان نیز گفت: نرخ بیکاری ۲۵ درصدی این شهرستان، مشکلات اشتغال مددجویان بهزیستی را در مقایسه با سایر شهرستانها تشدید کرده است.
اکبر پولادی افزود: با وجود سهمیههای تخصیص یافته، مراجعه مددجویان و نیازهای آنها هنوز با محدودیت مواجه و رفع نیازهای مردم این شهرستان در زمینه اقتصاد، مسکن، ازدواج و اشتغال مستلزم تقویت خدمات اجتماعی بهزیستی است.
وی گفت: بازنگری تخصیص منابع بانک مرکزی برای توزیع امکانات و توسعه خدمات اجتماعی در شهرستانهای پرجمعیت از جمله لنجان ضروری است.
رونمایی از پوستر جشنواره معلولان، حضور در شورای اداری شهرستانهای شاهین شهر، بُرخوار، مبارکه و لنجان، نشست با استاندار، افتتاح و بازدید از چند طرح خدماتی بهزیستی از برنامههای سفر سه روزه رییس سازمان بهزیستی به این استان بود.