هوا در خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه های سنی گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس دادههای سامانه کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز ۱۵ شهریور در خرمشهر ۱۵۲، هویزه روی عدد ۱۵۹، بندر ماهشهر ۱۵۸، هندیجان ۱۵۷، بهبهان ۱۵۵ و امیدیه ۱۵۴ قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
در این مدت هوای شهرهای اهواز با قرار گرفتن روی عدد ۱۲۶، رامهرمز ۱۲۳، شادگان ۱۲۱، گتوند ۱۰۸، وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس داشتند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.