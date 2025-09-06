به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۲ دستگاه پلی استیشن (کنسول بازی) خارجی به ارزش سه میلیارد ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نقده رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دستگاه‌های کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان نقده محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری در مسیر نقده به پیرانشهر کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.