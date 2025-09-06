پخش زنده
مادر دانشمند هستهای شهید دکتر سید امیرحسین فقهی در صدا و سیمای استان زنجان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مادر دانشمند شهید هستهای دکتر سید امیرحسین فقهی، از پژوهشگران برجسته فناوری هستهای کاربردی، در دیدار با مدیرکل صداوسیمای استان زنجان، از نقش رسانه ملی در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تقدیر کرد.
رسایی مادر شهیدِ هستهای، پس از حضور در برنامه زنده "سیمای زندگی" با مدیرکل مرکز گفتوگو کرد.
مدیرکل صدا و سیمای استان هم در این دیدار،با اشاره به سابقه علمی شهید دکتر فقهی گفت: وی از متخصصان متعهد در حوزه انرژی هستهای بود که در پروژههای ملی، از توسعه نیروگاههای هستهای برای تولید برق تا تحقیقات پیشرفته در درمان سرطان بهکمک فناوری هستهای، نقش موثری داشتند.
دکتر آل امین تصریح کرد: پژوهشهای این شهیدِ عزیز در بخش پزشکی هستهای شامل بهینهسازی رادیوداروها و کاربردهای نوین پرتودرمانی، گامی مؤثر در ارتقای توان درمانی کشور بود و شهادت، پاداش سالها تلاش علمی و ملی اوست.
مادر شهید فقهی نیز با اشاره به روحیه وطندوستی و پایبندی فرزندش به علم و اخلاق، تأکید کرد: او دانش را در خدمت اعتلایِ انسانیت گذاشت و در این مسیر تا پای جان ایستاد.
شهید دکتر فقهی، دانشمندِ زنجانیالاصل، روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نایل آمد.