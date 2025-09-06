پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از پیشرفت ۲۵ درصدی عملیات خاکبرداری این طرح خبر داد و گفت: عملیات آمادهسازی سایت بزرگ ارم از چهارم تیرماه امسال آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین فر با اشاره به تقسیمبندی این طرح به چهار زون، گفت: بخشی از این اراضی برای متقاضیان قانون «جوانی جمعیت» و بخشی نیز برای متقاضیان «نهضت ملی مسکن» اختصاص یافته است.
وی افزود: تاکنون در این چهار زون، حدود ۲۵ درصد عملیات خاکبرداری به سرانجام رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اعلام اینکه از هفته آینده عملیات خاکریزی معابر آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: نقشهبرداری در زونهای F ۲، F ۳ و F ۴ انجام شده و آماده ورود به مراحل اجرایی است و همچنین قرارداد جدولگذاری طرح نیز در هفته آینده نهایی خواهد شد.
شاهین فر، اولویت اصلی اجرای این طرح را تحقق اهداف قانون «جهش تولید مسکن» و «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عنوان کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با جدیت تمام پیگیر اجرای این طرح است.
وی یادآور شد: تفاهمنامهای میان بنیاد مستضعفان و استانداری زنجان در مردادماه سال ۱۴۰۱ و همزمان با سفر رئیس وقت بنیاد مستضعفان به استان منعقد شد که بر اساس آن، هزار هکتار از اراضی این بنیاد در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت و از این میزان، ۳۷۰ هکتار در اواخر سال گذشته به محدوده شهر زنجان الحاق شده است.