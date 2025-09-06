به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز خوزستان آمده است: توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای سویسه ۳ که از ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۱۵ شهریورماه قطع شده است، تا ساعت ۲۰ همان روز ادامه خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط ماموران امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.