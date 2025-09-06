به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رویداد، که ۱۳ و ۱۴ شهریور برگزار شد اهالی روستای گردشگری خفر با برپایی غرفه‌های عرضه محصولات روستا، معرفی خانه‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و معرفی جاذبه‌های طبیعی، از گردشگران استقبال کردند.

رحیم کریمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ویژگی‌های روستای خفر گفت: روستای خفر در قلب کوه دنا یکی از روستا‌های سمیرم با معماری پلکانی است که مسیر صعود به قلل مرکزی دنا از این روستا می‌گذرد و این روستا هر روز شاهد حضور گردشگران و کوهنوردان از نقاط مختلف کشور برای صعود به ۱۴ قله مرکزی دنا است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان، نیزگفت: ۱۵۰ رویداد گردشگری در استان اصفهان برنامه‌ریزی شده که امسال برگزار می‌شود.

علیرضا قاری‌القرآن افزود: تاکنون شش رویداد گردشگری در روستا‌های استان برگزار شده و روستای خفر یکی از این روستا‌ها است.

وی گفت: روستای خفر با دارا بودن ظرفیت بالای گردشگری طبیعی، اقامتگاه‌ها و خانه‌های بوم‌گردی در طول سال میزبان بیش از پنج هزار گردشگر و کوهنورد و جاده دسترسی به این روستا نیازمند مرمت و روکش آسفالت است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان همچنین افزود: در این روستا بهره‌برداری از یک اقامتگاه گردشگری و یک خانه بوم‌گردی با ۳۰ میلیارد تومان هزینه آغاز شد.

روستای گردشگری خفر، مسیر صعود کوهنوردان به قلل مرکزی دنا، با جاذبه‌های طبیعی و بیش از ۱۰ اقامتگاه و خانه بوم‌گردی، در فاصله حدود ۸۰ کیلومتری جنوب سمیرم در قلب کوه دنا واقع شده است.