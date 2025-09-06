مازندران میزبان دومین رویداد رسانه‌ای «دریا تا دریا»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی نعلبندی مدیرکل صدای استان‌های رسانه ملی در اختتامیه رویداد رسانه‌ای «دریا تا دریا» که در چالوس برگزار شد، گفت: مقرر شد دومین رویداد رسانه‌ای «دریا تا دریا» که با هدف معرفی و توسعه اقتصاد دریا محور برگزار می‌شود به میزبانی مازندران باشد.

وی افزود: بزودی سیمای استان‌های ساحلی کشور نیز این رویداد رسانه‌ای را با تولیدات دریامحور شروع خواهند کرد.

در نخستین دوره این رویداد، که با تولید و پخش برنامه‌های دریامحور از صدای ۹ مرکز استانی ساحلی کشور همراه بود از جمعی از تهیه کنندگان، نویسندگان، گزارشگران و مجریان برتر قدردانی شد.

این برنامه که به مدت یک سال با مشارکت اداره کل صدای استان‌ها و همکاری مراکز گلستان، گیلان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، آبادان، کیش و مازندران به روی آنتن رفت، بستری برای روایت زندگی، فرهنگ و تجربیات مردم نوار ساحلی کشور فراهم آورد.

دیوارگر گزارش می‌دهد