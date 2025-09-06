پخش زنده
رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان، از برگزاری فستیوال مدارس فوتبال به میزبانی زمین چمن مجموعه ورزشی شهرداری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نادر کرمی، رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان، از برگزاری فستیوال مدارس فوتبال در سه رده سنی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سال خبر داد. این رویداد ورزشی به میزبانی زمین چمن مجموعه ورزشی شهرداری برگزار خواهد شد.
کرمی با اشاره به استقبال تیمها اظهار داشت:تا این لحظه در رده سنی زیر ۱۰ سال، ۱۰ تیم و در ردههای ۱۱ و ۱۲ سال، هشت تیم برای حضور در این فستیوال اعلام آمادگی کردهاند که احتمال افزایش این تعداد در روزهای آینده وجود دارد. تمامی اقدامات و تدارکات لازم نیز برای برگزاری مطلوب این جشنواره ورزشی انجام شده است.
وی با تأکید بر ماهیت جشنوارهای این رویداد افزود: در این مسابقات نتیجهگرایی، برد و باخت و امتیازدهی مدنظر نیست؛ هدف اصلی ما ایجاد شور و نشاط و انگیزه در میان فوتبالآموزان است.
رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی استان در خصوص فستیوال کشوری رده سنی ۱۲ سال که معمولاً در سطح کشور برگزار میشود، توضیح داد: تا این لحظه بخشنامهای از سوی فدراسیون فوتبال درخصوص برگزاری این رقابتها ابلاغ نشده است. با این حال، کمیته جوانان استان با برنامهریزیهای انجامشده، نفرات برتر را با نظر مربیان استعدادیاب انتخاب خواهد کرد تا زمینه اعزام تیم منتخب همدان به مسابقات کشوری فراهم شود.
کرمی در پایان بیان کرد: برگزاری فستیوال مدارس فوتبال علاوه بر ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای نونهالان، بستر مناسبی برای شناسایی و پایش مستمر استعدادهای برتر استان است. بیتردید استعدادیابی، رشد و توسعه فوتبال پایه در تمامی ردههای سنی از خردسالان تا جوانان، از اولویتهای اصلی ما به شمار میرود و در ادامه مسیر، با همکاری مربیان دلسوز و توانمند استان، نهایت تلاش خود را در این زمینه بهکار خواهیم گرفت.