به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اجرای این طرح با هدف تسهیل ارائه خدمات مالی به گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند مالی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی دنبال می‌شود.

اولین کارت گردشگری کیش با هدف ارائه خدمات به گردشگران خارجی در این طرح رونمایی شد.

گردشگران خارجی براساس این طرح که در راستای توسعه خدمات گردشگری برمحور اقتصاد دیجیتال اجرایی شده، پس از ورود به کیش در پایانه مسافربری فرودگاه با دریافت کارت از خدمات بانکی شتاب برخوردار می‌شوند و این کارت‌ها براساس ضوابط بانک مرکزی کشور از طریق صرافی‌ها قابل شارژ هستند.

طرح ملی هوشمندسازی ارائه خدمات در مناطق آزاد ارس و چابهار آغاز شد و با افتتاح دفتر سوم در منطقه آزاد کیش، دامنه ارائه خدمات گسترش یافته است.

این طرح گامی منحصر‌ به‌ فرد در مسیر جذب گردشگر بین‌المللی، توسعه تعاملات اقتصادی فرا مرزی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شناخته می‌شود و قرار است در سایر مناطق آزاد کشور نیز اجرا شود.