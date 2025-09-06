به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی گفت: سه مزرعه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در اهواز با حکم دستگاه قضایی و تلاش پلیس امنیت اقتصادی استان شناسایی و ضمن جمع‌آوری، ۶۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

وی افزود: بر اساس نظر کارشناسی فنی مشترکین، میزان سرقت و خسارت انرژی وارد شده به شبکه برق ناشی از استفاده غیرمجاز این مزارع، ۶۰ میلیارد ریال برآورد و مالکان آنها به پرداخت جریمه محکوم شدند.

فراتی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر خسارت مالی و سرقت انرژی موجب نوسان ولتاژ، آسیب به تجهیزات شبکه و قطعی برق مشترکان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز همچنین با اشاره به اطلاعیه این شرکت یادآور شد: طبق مواد ۶۸۸، ۶۷۶ و ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی و ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات برق، هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، تخریب یا دستکاری در کنتور و تاسیسات شبکه می‌تواند مشمول مجازات از ۶۱ روز تا ۱۰ سال حبس، قطع موقت انشعاب و جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای برق مصرفی شود.

پول مجازی (بیت‌کوین) پیش از این با استفاده از رایانه‌های خانگی تولید می‌شد، اما در سال‌های اخیر دستگاه‌های مخصوص استخراج این پول مجازی (ماینر) ساخته شده که واردات و استفاده از آنها در ایران غیرمجاز است. در سال‌های اخیر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر در استان خوزستان به‌ویژه در فصل تابستان یکی از عوامل تشدیدکننده خاموشی‌ها بوده است.

کارشناسان انرژی تاکید دارند هر دستگاه ماینر معادل مصرف چند کولرگازی پرمصرف برق مصرف می‌کند.