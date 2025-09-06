سرمایهگذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی در منطقه ویژه اقتصادی اشترینان
رئیس اداره ی صمت بروجرد از سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیاردتومانی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینان خبر داد.
رئیس اداره ی صنعت، معدن و تجارت بروجرد با اشاره به وسعت بیش از ۶۰ هکتاری منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینان افزود:تاکنون ۲۰ پروانه ی بهرهبرداری صنعتی برای فعالیت سرمایهگذاران در منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینان صادر شده است.
رئیس اداره صمت بروجرد گفت: هماکنون ۶ طرح صنایع معدنی ،فلزی ،آرایشی ،بهداشتی و شیمیایی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینان شروع به فعالیت کردهاند.
اصل مرز افزود: طی یکماهه آینده کد گمرکی منطقه ی ویژه اقتصادی اشترینان صادر و فعالیتهای گمرکی در ساختمان گمرک واقع در منطقه آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاران میتوانند در منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینان سرمایهگذاری و از مزایای این منطقه بهرهمند شوند، افزود: این منطقه نویدبخش آیندهای روشن برای رونق تولید و اشتغال در شهرستان بروجرد است.