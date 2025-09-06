به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمد اصل مرز گفت:سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیاردتومانی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینان در حال انجام است.

رئیس اداره ی صنعت، معدن و تجارت بروجرد با اشاره به وسعت بیش از ۶۰ هکتاری منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینان افزود:تاکنون ۲۰ پروانه ی بهره‌برداری صنعتی برای فعالیت سرمایه‌گذاران در منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینا ن صادر شده است.

رئیس اداره صمت بروجرد گفت: هم‌اکنون ۶ طرح صنایع معدنی ،فلزی ،آرایشی ،بهداشتی و شیمیایی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی اشترینان شروع به فعالیت کرده‌اند.