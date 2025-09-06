کتاب «اسپاگتی با سس قرمز» نوشته هادی حکیمیان که به چرایی فلسفه شعار مرگ بر آمریکا در بستر یک داستان می‌پردازد، نامزد بخش داستان کوتاه و رمان نوجوان چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «اسپاگتی با سس قرمز» به قلم هادی حکیمیان، که کاری از نشر معارف است، از زبان یک شخصیت نوجوان با نام «علی» روایت می‌شود و موضوع آمریکاستیزی را مطرح کرده است.

حکیمیان که پیش از این نیز در حوزه ادبیات داستانی انقلاب فعالیت کرده، در کتاب جدید خود تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چرا می‌گوییم: مرگ بر آمریکا؟ او ضمن روایت یک داستان پرکشش، با خلق موقعیت‌ها و فضا‌های طنز و هیجانی و ایجاد حس تعلیق، مخاطب نوجوان را با خود همراه می‌کند.

داستان در مقطع زمانی قبل از انقلاب و در روستایی کویری می‌گذرد. از چند سال پیش به سبب اکتشاف و بهره‌برداری از یک معدن سنگ آهن پای عده‌ای مهندس، تکنسین و کارمند آمریکایی به این منطقه باز می‌شود؛ به‌طوری که کم‌کم آمریکایی‌های شاغل در معدن یک شهرک مدرن و امروزی به نام «آهن شهر» برای اسکان خانواده‌هایشان در این منطقه بنا می‌کنند. ورود افراد بومی به آهن‌شهر ممنوع است تا اینکه در نزدیکی جشن شکرگزاری آمریکایی‌ها، یکی از کارمندان ایرانی آهن‌شهر، به نام معصوم‌خانی برای پیدا کردن تعدادی بوقلمون دست به دامان اهالی روستا می‌شود. در این بین دو نوجوان به نام‌های حسینعلی و کوچک علی حاضر می‌شوند در ازای گرفتن کرایه برای معصوم‌خانی بوقلمون و خروس بیاورند.

در این رمان سعی شده فضای حاکم بر جامعه، زورگویی ارباب قدرت و نیز بی‌توجهی حکومت وقت به مردم نشان داده شود. حضور اتباع بیگانه به ویژه آمریکایی‌ها در ایران و نیز نحوه برخورد زشت و زننده آنها با ایرانیان در این رمان به تصویر کشیده شده است.

بیگانه‌ستیزی و ایجاد حس اعتماد به نفس و اتکاء به داشته‌ها و توانایی‌های خود از جمله اهدافی است که در این اثر دنبال می‌شود.

مخاطب نوجوان با خواندن این اثر می‌تواند تا حد زیادی با فضا و شرایط حاکم بر جامعه در دوران قبل از پیروزی انقلاب آشنا شده و به این نکته پی ببرد که اساساً چه لزومی داشت که در سال ۵۷ در ایران انقلاب شود و از سویی چرا این انقلاب می‌بایست رنگ و بو و صبغه مذهبی داشته باشد.

از آنجا که روحیات و خلقیات نوجوان اجازه نمی‌دهد که او به سراغ آثار تئوری برود، به نظر می‌رسد پرداختن به موضوع آمریکاستیزی آن هم در قالب داستان و رمان، شیوه مناسبی برای جلب توجه خواننده نوجوان باشد.

روند داستان به‌گونه‌ای پیش می‌رود که مخاطب نوجوان به صورت غیر مستقیم با فرهنگ آمریکایی‌ها و نوع نگاه آنها به دیگر ملت‌ها آشنا می‌شود و نویسنده تلاش کرده داستان را به شکلی روایت کند که در نهایت این خود مخاطب نوجوان باشد که درباره محتوا و پیام آن تصمیم بگیرد.

اولین کتاب هادی حکیمیان در سال ۱۳۸۴ به نام «گل انار‌ها را باد می‌برد» با حمایت حوزهٔ هنری استان یزد به چاپ رسید. «روح الله»، «سرو بلند گوراب»، «خواب پلنگ» و «پست طهران» از کتاب‌های دیگر اوست.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی مهرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار این مبارزه ادامه دارد برگزار می‌شود.