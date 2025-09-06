یاد و خاطره ۱۷ شهید روستای بشکان گرامی داشته شد
چهارمین یادواره ۱۷ شهید روستای بشکان بافق با حضور مردم شهرستانهای بافق و بهاباد در گلزار شهدای این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
در چهارمین یادواره ۱۷ شهید روستای بشکان بافق، سردار عباس ایرانمنش از همرزمان شهید سلیمانی با تحلیل تحولات اخیر منطقه گفت: در جنگ ۱۲ روزه، با فداکاری نیروهای انقلابی و تکیه بر توان بومی، توانستیم از تجاوز استکبار و صهیونیسم جلوگیری کرده و آنان را شکست دهیم.
وی افزود: دشمنان بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی توطئههایی برای تجزیه ایران اسلامی طراحی کرده بودند که به برکت خون شهدا و اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران، این نقشهها خنثی شد.
همچنین محمدباقر قائمی دبیر یادواره شهدای بشکان با اشاره به تقدیم ۱۷ شهید والامقام توسط این روستا به انقلاب اسلامی گفت: اهالی بشکان در دوران دفاع مقدس در همه عرصهها حضوری پررنگ داشتند و اکنون برای چهارمین سال متوالی، این یادواره با حضور پرشور خانواده شهدا، اهالی و جوانان برگزار میشود.
قائمی هدف از برگزاری این یادواره را ترویج فرهنگ ایثار و مجاهدت شهدا و انتقال این سیره ارزشمند به نسلهای جوان انقلاب عنوان کرد.
برنامههایی همچون مداحی، برپایی نمایشگاه عکس شهدا، غبارروبی قبور مطهر شهدا و دکلمهخوانی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
گفتنی است روستای بشکان از توابع دهستان سبزدشت و در فاصله ۱۱۰ کیلومتری شهر بافق در استان یزد قرار دارد.