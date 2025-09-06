مدیر صنایع تبدیلی و غذایی خوزستان گفت: یک فقره مجوز موافقت اولیه تولید پودر ماهی در این شهرستان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عباس موسوی یک فقره مجوز موافقت اولیه صنایع کشاورزی از طرح‌های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شهرستان شوشتر در مرداد ماه امسال صادر شد.

وی افزود: در صورت اجرایی و نهایی شدن این طرح در شهرستان، زمینه اشتغال ۶ نفر فراهم خواهد شد.

موسوی ادامه داد: مقرر شده این طرح در زمینه تولید پودر ماهی قابل مصرف برای خوراک دام و طیور با ظرفیت یک هزار تن در سال و میزان سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد ریال فعالیت کند.